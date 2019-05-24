Росія виступає за саміт в норманському форматі, але проти "зустрічі заради зустрічі" - Пєсков

КИЇВ. 24 травня. УНН. Перес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія виступає за саміт у нормандському форматі, після того, як Київ визначиться зі своїми підходами, це не повинна бути "зустріч заради зустрічі". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.