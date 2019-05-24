Росія виступає за саміт в норманському форматі, але проти "зустрічі заради зустрічі" - Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Перес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія виступає за саміт у нормандському форматі, після того, як Київ визначиться зі своїми підходами, це не повинна бути "зустріч заради зустрічі". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Дмитро Пєсков зазначив, що питання зустрічі в норманському форматі на вищому рівні розглядається.
"Разом з тим така зустріч вимагає підготовки та завершення всіх процесів, пов'язаних з формуванням відповідної команди в Україні. Ніхто не є прихильником зустрічі заради зустрічі", - зазначив Пєсков.
Також прес-секретар президента РФ закликав "набратися терпіння, почекати, коли будуть сформульовані підходи української сторони".
За його словами, Росія повинна зрозуміти, "наскільки українська сторона готова слідувати мінським домовленостям стосовно безальтернативності, про яку говорили у тристоронньому форматі Путін, Меркель і Макрон".
"Після цього на порядок денний вже можна поставити питання про нормандський саміт", - уточнив Пєсков.
Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що Володимир Путін не обговорював з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном конкретику по саміту за участю Росії, Франції, Німеччини та Туреччини і зустріч в нормандському форматі.