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Россия выступает за саммит в норманнском формате, но против "встречи ради встречи" - Песков

Киев  •  УНН

 • 11074 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Перес-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за саммит в нормандском формате, после того, как Киев определится со своими подходами, это не должна быть "встреча ради встречи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что вопрос встречи в норманском формате на высшем уровне рассматривается.

"Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине. Никто не является сторонником встречи ради встречи", - отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ призвал "набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".

По его словам, Россия должна понять, "насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям относительно безальтернативности, о которой говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон".

"После этого на повестку дня уже можно поставить вопрос о нормандском саммите", - уточнил Песков.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном конкретику по саммиту с участием России, Франции, Германии и Турции и встречу в нормандском формате.

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