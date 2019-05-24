Россия выступает за саммит в норманнском формате, но против "встречи ради встречи" - Песков

КИЕВ. 24 мая. УНН. Перес-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за саммит в нормандском формате, после того, как Киев определится со своими подходами, это не должна быть "встреча ради встречи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.