У Палаті представників Конгресу США затвердили проект закону з підтримкою України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону з підтримкою для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України в США у Facebook.
Проект “Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік” визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі 445,7 млн. дол.
Зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн. дол. для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою “Міжнародне військове фінансування”.
Важливо, що зазначений документ забороняє спрямування коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України.
Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.
Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США.
Нагадаємо, у Палаті представників американського Конгресу розпочався формальний процес затвердження проекту оборонного бюджету на наступний рік, в якому передбачені 250 млн доларів допомоги для України.