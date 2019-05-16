У Конгресі США розпочали процедуру розгляду бюджету-2020, який передбачає 250 млн для України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Палаті представників американського Конгресу розпочався формальний процес затвердження проекту оборонного бюджету на наступний рік, в якому передбачені 250 млн доларів допомоги для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку посольства України у США.
“Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону „Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік“. Сума коштів, яку пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 млн. дол. Із зазначеної суми 50 млн. дол. пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру”, — повідомили у посольстві.
Документом передбачено, що зазначені кошти мають бути спрямовані також на реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних та безпекових сил нашої держави.
Дипломати також додали, що: “у подальшому документ має бути затверджений повним складом Комітету з питань асигнувань, проголосований Палатою представників і Сенатом, після чого переданий на підпис Президентові США”.
Нагадуэмо, посол України у США обговорив збільшення оборонної підтримки у Сенаті США.