В Конгрессе США начали процедуру рассмотрения бюджета-2020, который предусматривает 250 млн для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Палате представителей американского Конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год, в котором предусмотрены 250 млн долларов помощи для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в США.
“Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона „О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год“. Сумма средств, которую предлагается выделить для помощи по безопасности Украине, определена в объеме 250 млн. долл. Из указанной суммы 50 млн. долл. предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера”, — сообщили в посольстве.
Документом предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил нашего государства.
Дипломаты также добавили, что: “в дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, проголосованный Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись Президенту США”.
Нагадуэмо, посол Украины в США обсудил увеличение оборонной поддержки в Сенате США.