Посол України у США обговорив збільшення оборонної підтримки у Сенаті США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий обговорив можливості збільшити видатки американського бюджету на безпеку й оборону України з головою Комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом, передає УНН з посиланням на Facebook дипломатичної місії.
Зустріч відбулася в вівторок, у посольстві також зазначили, що: “З огляду на те, що сенатор Блант є членом Комітету з питань асигнувань, окремою темою розмови стало обговорення перспектив збільшення видатків у бюджеті США 2020 року на програми підтримки України, насамперед у сфері безпеки й оборони”.
До того ж, дипломати повідомили, що: “Посол України ознайомив сенатора з поточною ситуацією на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу і в Криму та підкреслив важливість подальшого зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства. Валерій Чалий наголосив на незмінності курсу Української Держави та громадянського суспільства шляхом демократичних перетворень, реформ та у стратегічному напрямі інтеграції в ЄС і НАТО”.
Як стало відомо раніше, посол України у США повідомив, що консультант демократів збирала компромат на Трампа.