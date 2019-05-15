Посол Украины в США обсудил увеличение оборонной поддержки в Сенате США

Встреча состоялась во вторник, в посольстве также отметили, что: “Учитывая то, что сенатор Блант является членом Комитета по вопросам ассигнований, отдельной темой разговора стало обсуждение перспектив увеличения расходов в бюджете США 2020 года на программы поддержки Украины, прежде всего в сфере безопасности и обороны”.

К тому же, дипломаты сообщили, что: “Посол Украины ознакомил сенатора с текущей ситуацией на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и в Крыму и подчеркнул важность дальнейшего укрепления украинского-американского стратегического партнерства. Валерий Чалый отметил неизменность курса украинского государства и гражданского общества путем демократических преобразований, реформ и в стратегическом направлении интеграции в ЕС и НАТО”.

Как стало известно ранее, посол Украины в США сообщил, что консультант демократов собирала компромат на Трампа.