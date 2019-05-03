Посол України у США повідомив, що консультант демократів збирала компромат на Трампа

Глава дипмісії розповів, що Чалупа в 2016 році звернулася до нього з проханням допомогти в отриманні компромату на команду Трампа. За словами посла, консультант вказала, що Президент України Петро Порошенко під час візиту в США згадав про зв’язки тодішнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта з Україною, і в зв’язку з цим запросила детальну фінансову інформацію про його бізнес в країні.

“Чалупа була відома посольству за її контактами з українською та іншими діаспорами в Вашингтоні, а не через її активність в НКДП. Ми дізналися про її роботу в НКДП пізніше, — підкреслив глава дипмісії. — Ми були здивовані, побачивши інтерес Олександри до справи Пола Манафорта. Вона переслідувала свої власні інтереси. Представники посольства однозначно заявили про відмову втручатися, так як ми були переконані, що це виключно внутрішнє питання США”.

“Все висловлені Олександрою пропозиції були пов’язані зі зверненням до члена Конгресу з метою ініціювати слухання у справі Пола Манафорта або дозволити журналістові, що спеціалізується на розслідуваннях, задати питання президенту Порошенко про Манафорта під час його публічного виступу у Вашингтоні”, — підкреслив Чалий.

Нагадуємо, про спроби Чалупи знайти компромат на Трампа стало відомо ще у 2017 році, хоча тоді ЗМІ назвали дані твердження “несерйозними”.