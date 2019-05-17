В Палате представителей Конгресса США утвердили проект закона с поддержкой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.
Проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год" определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме 445 700 000 долларов.
Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн долл. для предоставления нашему государству помощи по программе "Международное военное финансирование".
Важно, что указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территории Украины.
Кроме того, Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помощи Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с киберугрозами со стороны РФ.
Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержан Сенатом и подписан президентом США.
Напомним, в Палате представителей американского Конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год, в котором предусмотрены 250 млн долларов помощи для Украины.