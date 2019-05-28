У США мають намір не визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У США розглянуть, чи можуть ідентифікувати і не визнавати паспорти, видані Росією жителям ОРДЛО. Про це під час брифінгу сказав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи нещодавнє рішення Міжнародного трибуналу з морського права, передає кореспондент УНН.
"Це (указ про паспорти - ред.) є дуже провокативним кроком з боку Росії, вийти і сказати: ми надамо російські паспорти громадянам іншої держави. Але я не думаю що українці будуть брати ці паспорти. Вони страждають від російської окупації на Донбасі. Ми також розглянемо, чи можемо ми ідентифікувати і не визнавати ці паспорти, так само як ми робимо у випадку з паспортами, виданими в Криму", - сказав Волкер.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
У МінТОТ розповідали, хто звертався за російськими паспортами з ОРДЛО.
Раніше США закликали Росію відкотити назад дестабілізуючу політику щодо спрощення порядку набуття громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Також нагадаємо, що Кабмін України ухвалив рішення про невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам , які проживають в ОРДЛО.