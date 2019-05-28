У США мають намір не визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО

КИЇВ. 28 травня. УНН. У США розглянуть, чи можуть ідентифікувати і не визнавати паспорти, видані Росією жителям ОРДЛО. Про це під час брифінгу сказав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи нещодавнє рішення Міжнародного трибуналу з морського права, передає кореспондент УНН.