США в ОБСЄ відреагували на указ Путіна щодо "паспортизації" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сполучені Штати закликають Росію відкотити назад дестабілізуючу політику щодо спрощення порядку набуття громадянства РФ для жителів ОРДЛО. Про це заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер тимчасовий повірений у справах США в місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміен, передає УНН.
"Пане голово, пройшло три тижні з тих пір, як президент Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) підписав указ про надання громадянства Росії громадянам України на контрольованій Росією частині Донбасу. Члени цієї Постійної ради рішуче засудили ці вкрай провокаційні дії. Сполучені Штати закликають Росію відкотити назад цю дестабілізуючу політику, яка порушує суверенітет України і завдає шкоди можливій реінтеграції", - зазначив американський дипломат.
Нагадаємо, Україна в ОБСЄ попередила про небезпеку через російські паспорти на Донбасі.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.