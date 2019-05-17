США в ОБСЕ отреагировали на указ Путина по "паспортизации" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Соединенные Штаты призывают Россию откатить назад дестабилизирующую политику относительно упрощения порядка получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг временный поверенный в делах США в миссии США при ОБСЕ Гарри Кэмиен, передает УНН.
"Господин председатель, прошло три недели с тех пор, как президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) подписал указ о предоставлении гражданства России гражданам Украины на контролируемой Россией части Донбасса. Члены этого Постоянного совета решительно осудили эти крайне провокационные действия. Соединенные Штаты призывают Россию откатить назад эту дестабилизирующую политику, которая нарушает суверенитет Украины и наносит ущерб возможной реинтеграции", - отметил американский дипломат.
Напомним, Украина в ОБСЕ предупредила об опасности из-за российских паспортов на Донбассе.
Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.