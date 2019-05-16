Украина в ОБСЕ предупредила об опасности из-за российских паспортов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Рост количества владельцев российских паспортов на оккупированных частях Донбасса может быть использован Кремлем как повод для легитимизации и значительного расширения масштаба применения российской военной силы в Украине. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.
"Рост количества владельцев российских паспортов на оккупированных РФ частях Донбасса может быть использован Кремлевским режимом, известным своей военной непредсказуемостью, как повод для легитимизации и значительного расширения масштаба применения российской военной силы в Украине", - сказал дипломат.
По его словам, Украина ежедневно вынуждена иметь дело с ужасными последствиями российской агрессии: незаконными арестами Россией украинских граждан, обстрелами Донбасса со стороны российских вооруженных формирований, пропагандистскими кампаниями и экономическим давлением, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине.
Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.