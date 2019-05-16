Україна в ОБСЄ попередила про небезпеку через російські паспорти на Донбасі

КИЇВ. 16 травня. УНН. Зростання кількості власників російських паспортів на окупованих частинах Донбасу може бути використане Кремлем як привід для легітимізації та значного розширення масштабу застосування російської військової сили в Україні. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.