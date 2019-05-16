Україна в ОБСЄ попередила про небезпеку через російські паспорти на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Зростання кількості власників російських паспортів на окупованих частинах Донбасу може бути використане Кремлем як привід для легітимізації та значного розширення масштабу застосування російської військової сили в Україні. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.
"Зростання кількості власників російських паспортів на окупованих РФ частинах Донбасу може бути використане Кремлівським режимом, відомим своєю військовою непередбачуваністю, як привід для легітимізації та значного розширення масштабу застосування російської військової сили в Україні", - сказав дипломат.
З його слів, Україна щодня вимушена мати справу з жахливими наслідками російської агресії: незаконними арештами Росією українських громадян, обстрілами Донбасу з боку російських збройних формувань, пропагандистськими кампаніями та економічним тиском, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.