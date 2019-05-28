В США намерены не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

"Это (указ о паспортах - ред.) очень провокационным шагом со стороны России, выйти и сказать: мы предоставим российские паспорта гражданам другого государства. Но я не думаю, что украинцы будут брать эти паспорта. Они страдают от российской оккупации в Донбассе. Мы также рассмотрим, можем ли мы идентифицировать и не признавать эти паспорта, так же как мы делаем в случае с паспортами, выданными в Крыму", - сказал Волкер.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

В МинВОТ рассказывали, кто обращался за российскими паспортами с ОРДЛО.

Ранее США призвали Россию откатить назад дестабилизирующее политику относительно упрощения порядка приобретения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Также напомним, что Кабмин Украины принял решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в ОРДЛО.