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Тема України залишається актуальною у відносинах США та РФ - Волкер

Тема України залишається актуальною у відносинах США та РФ - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Питання України, яке включа в себе необхідність звільнення російською стороною українських кораблів і моряків, все ще залишається на порядку денному відносин США і РФ. Воно буде обговорюватись на запланованій наступного місяця зустрічі Трампа й Путіна. Про це заявив в середу спецпредставник США в Україні Курт Волкер в ході виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні. Трансляція велась на Yotube-каналі Carnegie Live, передає УНН.

“Як усі пам’ятають, минулого грудня планувалася зустріч президентів Трампа й Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі та ув’язнила моряків, перемістивши їх на територію РФ. Отже, зустріч була відкликана, і це був дуже гарний крок, я думаю, це було правильним”, — зазначив спецпредставник США.

З того часу, за словами Волкера, у США не припиняють наполягати на звільненні моряків.

Волкер також нагадав, що Міжнародний трибунал з морського права виніс рішення в цій справі на користь України.

“Дії РФ жодним чином не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі затримувати моряків, але вони досі роблять це”, — констатував спецпредставник США.

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Як зазначив Волкер, окрім необхідності звільнення українських моряків і кораблів, між РФ і США залишається безліч нерозв’язаних проблем, які потрібно обговорювати. Йдеться про контроль над озброєннями (у тому числі ядерними), ситуацію у Венесуелі, Сирії, Північній Кореї, дипломатичне протистояння, бойові дії на Сході України та анексія Криму.

Через це, за словами американського дипломата, було б добре, якби президенти США та Росії, Трамп і Путін, могли зустрітися й обговорити ці теми, щоб “визначитися, чи є можливість трохи охолодити ситуацію, знайти шляхи, де можна діяти конструктивно”.

Водночас, Волкер підкреслив, що "це не говорить про те, що ми не думаємо питанням України. Ми повинні намагатися владнати всі розбіжності між двома великими країнами (РФ та США)”.

Як повідомляв УНН, Екс-президент України Петро Порошенко скаржився, що адміністрація США зробила недостатньо для підтримки його кандидатури на президентських виборах.

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