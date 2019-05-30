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Волкер: Порошенко скаржився, що США недостатньо підтримують його на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Екс-президент України Петро Порошенко скаржився, що адміністрація США зробила недостатньо для підтримки його кандидатури на президентських виборах. Про це заявив в середу спецпредставник США в Україні Курт Волкер в ході виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні. Трансляція велась на Yotube-каналі Carnegie Live, передає УНН.

“Президент Порошенко скаржився нам, що ми робимо недостатньо, щоб підтримати його. Наш відповідь була така — ми не вибираємо людей, ми дотримуємося принципів і політики. Хто б не очолив Україну, ми продовжимо спільну роботу”, — сказав спецпредставник США.

Волкер не уточнює, коли і за яких обставин Порошенко зробив цю заяву.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США готові постачати Україні оборонну зброю — Волкер

Як повідомляв УНН, колишній президент Уркаїни Петро Порошенко вручив спецпредставнику США в Україні Курту Волкеру Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

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