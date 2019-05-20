Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишній президент Уркаїни Петро Порошенко вручив спецпредставнику США в Україні Курту Волкера Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Порошенко у Twitter.
"Дякую Спеціальному представнику Сполучених Штатів Курту Волкеру за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. На знак подяки вручив Курту Волкеру державну нагороду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня", - йдеться у повідомленні екс-президента.
Напередодні Порошенко підписав указ про нагородження Волкера відповідним орденом.
Раніше П'ятий Президент України Петро Порошенко повідомив, що з Банкової переїхав до прозорого офісу.
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Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.