Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про нагородження К.Волкера орденом князя Ярослава Мудрого". Відповідний текст указу № 284/2019 був розміщений на сайті Президента України, передає УНН.
Так, Президент України написав в своєму указі “За вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Курта Волкера — Спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України”.
Також Порошенко сьогодні нагородив Сенцова, Сущенка та Балуха державною стипендією імені Лук’яненка.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
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Так Порошенко звільнив понад десять своїх радників вчора, 17 травня. Зокрема, він звільнив зі своїх посад Ірину Геращенко, Ірину Луценко та свого прес-секретаря Святослава Цеголко.