Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Так, Президент Украины написал в своем указе "За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - Специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины".

Также Порошенко сегодня наградил Сенцова, Сущенко и Балуха государственной стипендией имени Лукьяненко.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.

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Так Порошенко освободил более десяти своих советников вчера, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.