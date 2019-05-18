Сенцов, Сущенко та Балух отримали державну стипендію імені Лук’яненка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка”, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Відповідно до Указу державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку.
Також призначені стипендії строком на один рік Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.
Нагадаємо, Президент заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.