Сенцов, Сущенко и Балух получили государственную стипендию имени Лукьяненко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45423 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68722 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97793 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123530 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111782 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137882 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенцов, Сущенко и Балух получили государственную стипендию имени Лукьяненко

Сенцов, Сущенко и Балух получили государственную стипендию имени Лукьяненко

Киев  •  УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В соответствии с Указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначено на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко.

Также назначены стипендии сроком на один год Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Напомним, Президент учредил премию имени Лукьяненко для украинцев, которые находятся в русском плену.

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