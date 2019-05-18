Сенцов, Сущенко и Балух получили государственную стипендию имени Лукьяненко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В соответствии с Указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначено на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко.
Также назначены стипендии сроком на один год Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.
Напомним, Президент учредил премию имени Лукьяненко для украинцев, которые находятся в русском плену.