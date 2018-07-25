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Президент заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні

Президент заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні

Київ • УНН

 • 11404 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко заснував премію імені Левка Лук’яненка для підтримки українців, які перебувають у російському полоні. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Для підтримки наших героїв, які залишаються в російському полоні, а також їх родин заснував державну стипендію імені відомого українського дисидента Левка Лук’яненка”, — зазначив він.

Президент також повідомив, що доручив Кабінету Міністрів вжити всіх заходів для того, щоб ця стипендія почала виплачуватися вже в цьому році.

Раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави грошову допомогу на оплату послуг адвокатів

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