Президент заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко заснував премію імені Левка Лук’яненка для підтримки українців, які перебувають у російському полоні. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Для підтримки наших героїв, які залишаються в російському полоні, а також їх родин заснував державну стипендію імені відомого українського дисидента Левка Лук’яненка”, — зазначив він.
Президент також повідомив, що доручив Кабінету Міністрів вжити всіх заходів для того, щоб ця стипендія почала виплачуватися вже в цьому році.
Раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави грошову допомогу на оплату послуг адвокатів.