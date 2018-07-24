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Родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави допомогу на адвокатів – Геращенко

Родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави допомогу на адвокатів – Геращенко

Київ • УНН

 • 8175 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави грошову допомогу на оплату послуг адвокатів. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає УНН

"Поділяю обурення родин політв‘язнів, які й досі не отримують від держави допомоги для адвокатів, що захищають українців і кримстких татар в Криму (тим більше, що ВР заклала в бюджет на підтримку політв‘язнів і їх родин, в тому числі на адвокатські послуги, значні суми, більше 90 млн грн). Поінформували, що з Денісовою, також з колежанками Іоновою і Фріз звернулися до уряду з проханням прийняти рішення і прописати алгоритм підтримки родин політв‘язнів", - повідомила Геращенко.

Крім того, вона відзначила, що у вересні ВР може повернутися до розгляду закону про статус політв’язнів.

Нагадаємо, уряд Великої Британії закликав Росію звільнити українських політв'язнів Володимира Балуха і Олега Сенцова.

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