Родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави допомогу на адвокатів – Геращенко

"Поділяю обурення родин політв‘язнів, які й досі не отримують від держави допомоги для адвокатів, що захищають українців і кримстких татар в Криму (тим більше, що ВР заклала в бюджет на підтримку політв‘язнів і їх родин, в тому числі на адвокатські послуги, значні суми, більше 90 млн грн). Поінформували, що з Денісовою, також з колежанками Іоновою і Фріз звернулися до уряду з проханням прийняти рішення і прописати алгоритм підтримки родин політв‘язнів", - повідомила Геращенко.

Крім того, вона відзначила, що у вересні ВР може повернутися до розгляду закону про статус політв’язнів.

Нагадаємо, уряд Великої Британії закликав Росію звільнити українських політв'язнів Володимира Балуха і Олега Сенцова.