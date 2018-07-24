Родственники украинских политзаключенных до сих пор не получают от государства помощи на адвокатов - Геращенко

"Разделяю возмущение семей политзаключенных, которые до сих пор не получают от государства помощи для адвокатов, защищающих украинцев и кримстких татар в Крыму (тем более, что ВР заложила в бюджет в поддержку политзаключенных и их семей, в том числе на адвокатские услуги, значительные суммы, более 90 млн грн). Проинформировала, что с Денисовой, также с колегами Ионовой и Фриз обратились к правительству с просьбой принять решение и прописать алгоритм поддержки семей политзаключенных", - сообщила Геращенко.

Кроме того, она отметила, что в сентябре ВР может вернуться к рассмотрению закона о статусе политзаключенных.

Напомним, правительство Великобритании призвало Россию освободить украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.