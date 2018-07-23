Британія закликала Росію звільнити Балуха і Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Уряд Великої Британії закликав Росію звільнити українських політв'язнів Володимира Балуха і Олега Сенцова. Про це повідомляється в Facebook Посольства Британії в Україні, передає УНН.
"Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму", - йдеться у повідомленні.
Також опубліковано відео, на якому англійською мовою коротко розказано про те, хто такі Сенцов і Балух і скільки вони вже голодують.
"Ми знову наполегливо закликаємо російську владу звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів", - йдеться у відео.
Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.
Як повідомляв УНН, український політв'язень Олег Сенцов виглядає гірше, тиждень тому у нього був другий криз, стан його здоров'я погіршується.