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Британія закликала Росію звільнити Балуха і Сенцова

Британія закликала Росію звільнити Балуха і Сенцова

Київ • УНН

 • 8968 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Уряд Великої Британії закликав Росію звільнити українських політв'язнів Володимира Балуха і Олега Сенцова. Про це повідомляється в Facebook Посольства Британії в Україні, передає УНН

"Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому англійською мовою коротко розказано про те, хто такі Сенцов і Балух і скільки вони вже голодують.

"Ми знову наполегливо закликаємо російську владу звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів", - йдеться у відео.

Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан. 

Як повідомляв УНН, український політв'язень Олег Сенцов виглядає гірше, тиждень тому у нього був другий криз, стан його здоров'я погіршується.

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