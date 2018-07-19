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Стан здоров'я погіршується: у Сенцова був другий криз

Стан здоров'я погіршується: у Сенцова був другий криз

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Український політв'язень Олег Сенцов виглядає гірше, тиждень тому у нього був другий криз, стан його здоров'я погіршується. Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе за підсумками відвідування свого підзахисного, передає УНН з посиланням на Facebook журналіста Антона Наумлюка.

"Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього був другий криз щодо здоров'ю. Стало погано і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки. Утримується в палаті, з голодування йти не збирається. Каже: "Скільки мене вистачить, стільки і протягну", - повідомив адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе.

Крім того, Сенцов висловив здивування, чому закінчилася активна кампанія підтримки українських політв'язнів з боку України і уповноваженого Верховної Ради Людмили Денисової.

"Сенцов вважає, що українська сторона повинна активніше продавлювати ситуацію зі звільненням інших політв'язнів", - розповів адвокат.

Режисер також передав вітання фігурантам справи "кримських диверсантів" Євгену Панову і Володимиру Балух.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарання Росії повідомила, що Сенцов, який голодує вже більше 60-ти днів, знаходиться в задовільному стані.

Українські Національні Новини

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