Состояние здоровья ухудшается: у Сенцова был второй кризис
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается. Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе по итогам посещения своего подзащитного, передает УНН со ссылкой на Facebook журналиста Антона Наумлюка.
"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - сообщил адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.
Кроме того, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.
"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.
Режиссер также передал приветы фигурантам дела "крымских диверсантов" Евгению Панову и Владимиру Балуху.
Напомним, Федеральная служба исполнения наказания России сообщила, что Сенцов, который голодает уже более 60-ти дней, находится в удовлетворительном состоянии.