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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40359 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124685 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132183 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 141125 просмотра

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Состояние здоровья ухудшается: у Сенцова был второй кризис

Состояние здоровья ухудшается: у Сенцова был второй кризис

Киев  •  УНН

 • 13758 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается. Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе по итогам посещения своего подзащитного, передает УНН со ссылкой на Facebook журналиста Антона Наумлюка.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - сообщил адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.

Кроме того, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.

Режиссер также передал приветы фигурантам дела "крымских диверсантов" Евгению Панову и Владимиру Балуху.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказания России сообщила, что Сенцов, который голодает уже более 60-ти дней, находится в удовлетворительном состоянии.

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