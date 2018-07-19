Состояние здоровья ухудшается: у Сенцова был второй кризис

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - сообщил адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.



Кроме того, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.



"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - рассказал адвокат.



Режиссер также передал приветы фигурантам дела "крымских диверсантов" Евгению Панову и Владимиру Балуху.



Напомним, Федеральная служба исполнения наказания России сообщила, что Сенцов, который голодает уже более 60-ти дней, находится в удовлетворительном состоянии.



