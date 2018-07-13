В России заявили, что состояние Сенцова удовлетворительное

“Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Ежедневно Сенцов О.Г. осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследовния. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное”, — говорится в документе ФСИН.

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Эту информацию российская сторона направила Уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.

Напомним, сегодня у О.Сенцова день рождения, ему исполнилось 42 года.

Как сообщал УНН, мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.