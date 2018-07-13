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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47563 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104859 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126581 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133975 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170089 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153727 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141401 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181987 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В России заявили, что состояние Сенцова удовлетворительное

В России заявили, что состояние Сенцова удовлетворительное

Киев  •  УНН

 • 10061 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Федеральная служба исполнения наказания России сообщила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, голодающий уже 61-й день, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом говорится в документе ФСИН, который получил Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, передает УНН.

“Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Ежедневно Сенцов О.Г. осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследовния. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное”, — говорится в документе ФСИН.

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Эту информацию российская сторона направила Уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.

Напомним, сегодня у О.Сенцова день рождения, ему исполнилось 42 года.

Как сообщал УНН, мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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