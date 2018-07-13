У Росії заявили, що стан Сенцова задовільний
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Федеральна служба виконання покарання Росії повідомила, що український політв'язень Олег Сенцов, голодуючий вже 61-й день, перебуває в задовільному стані. Про це йдеться в документі ФСВП, який отримав Рада при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, передає УНН.
"Засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. Щодня Сенцов О.Г. оглядається медичними працівниками установи, проводяться клініко-лабораторні ісследовнія. Йому призначена і проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень. Фактів відмови Сенцова О.Г. від медичної допомоги і підтримуючої терапії не зареєстровано. Стан здоров'я оцінюється як задовільний", - йдеться в документі ФСВП.
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Цю інформацію російська сторона направила Уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій.
Нагадаємо, сьогодні у О.Сенцова день народження, йому виповнилося 42 роки.
Як повідомляв УНН, мати Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.
Олег Сенцов зараз перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що утримуються в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року по звинуваченню в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.