Опубликовано видео с Сенцовым на 18-й день его голодовки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Опубликованное первое за два года видео из колонии с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Видео было записано на 18-й день его голодовки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сюжет "Крым. Реалии".
На кадрах показано, как Сенцову в конце мая звонила бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и ее мать - член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете.
Сенцов на видео выглядит изможденным, но не теряет оптимизма. Он тогда опровергал сообщения о том, что у него появилась цинга, однако подтвердил, что выпали два зуба.
Отметим, сегодня у Сенцова день рождения, ему исполняется 42 года. Это уже пятый день рождения он встречает заключенный в России и 61-й день, как он голодает.
Напомним, иметь украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.