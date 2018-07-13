Опубликовано видео с Сенцовым на 18-й день его голодовки

На кадрах показано, как Сенцову в конце мая звонила бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и ее мать - член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете.



Сенцов на видео выглядит изможденным, но не теряет оптимизма. Он тогда опровергал сообщения о том, что у него появилась цинга, однако подтвердил, что выпали два зуба.



Отметим, сегодня у Сенцова день рождения, ему исполняется 42 года. Это уже пятый день рождения он встречает заключенный в России и 61-й день, как он голодает.



Напомним, иметь украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.



