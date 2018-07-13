Опубліковано відео з Сенцовим на 18-й день його голодування

На кадрах показано, як Сенцову в кінці травня дзвонила колишній кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак і її мати - член Ради федерації Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті.



Сенцов на відео виглядає виснаженим, проте не втрачає оптимізму. Він тоді спростовував повідомлення про те, що в нього з'явилась цинга, проте підтвердив, що випали два зуби.



Зазначимо, сьогодні у Сенцова день народження, йому виповнюється 42 роки. Це вже п’ятий день народження він зустрічає ув’язнений в Росії та 61-й день, як він голодує.



Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.



