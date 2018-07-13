Опубліковано відео з Сенцовим на 18-й день його голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Опубліковане перше за два роки відео з колонії з українським політв’язнем Олегом Сенцовим. Відео було записане на 18-й день його голодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сюжет "Крим. Реалії".
На кадрах показано, як Сенцову в кінці травня дзвонила колишній кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак і її мати - член Ради федерації Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті.
Сенцов на відео виглядає виснаженим, проте не втрачає оптимізму. Він тоді спростовував повідомлення про те, що в нього з'явилась цинга, проте підтвердив, що випали два зуби.
Зазначимо, сьогодні у Сенцова день народження, йому виповнюється 42 роки. Це вже п’ятий день народження він зустрічає ув’язнений в Росії та 61-й день, як він голодує.
Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.