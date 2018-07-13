Мати Сенцова попросила Путіна про помилування сина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина. Клопотання опублікувало "Ехо Москви", передає УНН.
"Все матері люблять своїх дітей, хочуть їм свободи і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина і людину, яка захоплена своєю професією - кінорежисурою. Не буду Вас переконувати в невинності Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав. він уже відсидів чотири роки у в'язниці. Його чекають діти, молодший син страждає аутизмом. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька", - написала мати Сенцова Людмила Георгіївна.
"Прошу Вас, Володимире Володимировичу, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо його вдома", - додала вона.
Нагадаємо, сестра Сенцова Наталія Каплан повідомляла, що він живий і продовжує свій протест, не дивлячись на виснаження. Режисер продовжує голодування вже 61 день.