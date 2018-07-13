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Мати Сенцова попросила Путіна про помилування сина

Мати Сенцова попросила Путіна про помилування сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина. Клопотання опублікувало "Ехо Москви", передає УНН.

"Все матері люблять своїх дітей, хочуть їм свободи і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина і людину, яка захоплена своєю професією - кінорежисурою. Не буду Вас переконувати в невинності Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав. він уже відсидів чотири роки у в'язниці. Його чекають діти, молодший син страждає аутизмом. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька", - написала мати Сенцова Людмила Георгіївна.

"Прошу Вас, Володимире Володимировичу, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо його вдома", - додала вона.

Нагадаємо, сестра Сенцова Наталія Каплан повідомляла, що він живий і продовжує свій протест, не дивлячись на виснаження. Режисер продовжує голодування вже 61 день.

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