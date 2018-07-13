Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына

"Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - написала мать Сенцова Людмила Георгиевна.



"Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - добавила она.



Напомним, сестра Сенцова Наталья Каплан сообщала, что он жив и продолжает свой протест, несмотря на истощение. Режиссер продолжает голодовку уже 61 день.



