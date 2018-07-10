Сенцов истощен, но продолжает голодовку - Каплан

"Я не знаю откуда он берет столько сил", - добавила она.



По словам Каплан, у нее нет вещественных доказательств того, что Олег жив, поскольку перед свиданием забирают все и заставляют подписать документ, аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы.



Европейский суд по правам человека 6 июля получил от России ответ на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более 50 дней.



Напомним, 21 июня Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в ЕСПЧ о предоставлении правительству РФ указаний относительно содержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Олега Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

ЕСПЧ ответил на представление украинского правительства. В суде отметили, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос в РФ о состоянии здоровья Олега Сенцова и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.