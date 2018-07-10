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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57524 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106859 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128177 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135452 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171330 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154056 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141636 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

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Сенцов истощен, но продолжает голодовку - Каплан

Сенцов истощен, но продолжает голодовку - Каплан

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который в российской колонии 14 мая объявил голодовку, жив и продолжает свой протест, несмотря на истощение. Об этом сестра Олега Сенцова Наталия Каплан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я не знаю откуда он берет столько сил", - добавила она.

По словам Каплан, у нее нет вещественных доказательств того, что Олег жив, поскольку перед свиданием забирают все и заставляют подписать документ, аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы.

Европейский суд по правам человека 6 июля получил от России ответ на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более 50 дней.

Напомним, 21 июня Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в ЕСПЧ о предоставлении правительству РФ указаний относительно содержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Олега Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

ЕСПЧ ответил на представление украинского правительства. В суде отметили, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос в РФ о состоянии здоровья Олега Сенцова и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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