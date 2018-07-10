Сенцов виснажений, але продовжує голодування – Каплан
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, який в російській колонії 14 травня оголосив голодування, живий і продовжує свій протест, попри виснаження. Про це сестра Олега Сенцова Наталія Каплан на своїй сторінці в Facebook,передає УНН.
"Я не знаю звідки він бере стільки сил", - додала вона.
За словами Каплан, у неї немає речових доказів того, що Олег живий, оскільки перед побаченням забирають все і змушують підписати документ, що аудіо та/або відеозйомка карається позбавленням волі.
Європейський суд з прав людини 6 липня отримав від Росії відповідь на запит щодо стану здоров’я українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії понад 50 днів.
Нагадаємо, 21 червня Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до ЄСПЛ про надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Олега Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я.
ЄСПЛ відповів на подання українського уряду. У суді зазначили, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами Сенцова, черговий суддя ухвалив рішення зробити інформаційний запит до РФ про стан здоров’я Олега Сенцова та надав строк до 27 червня для надання такої інформації.
Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.