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ЄСПЛ отримав від РФ звіт про здоров’я Сенцова із запізненням у півтора тижні

ЄСПЛ отримав від РФ звіт про здоров’я Сенцова із запізненням у півтора тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Європейський суд з прав людини 6 липня отримав від Росії відповідь на запит щодо стану здоров’я українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії понад 50 днів. Про це у ЄСПЛ заявили у відповідь на запит УНН.

“Суд може підтвердити, що 6 липня він отримав інформацію від уряду Росії щодо стану здоров’я пана Сенцова на вимогу Суду. Суд досі розглядає таку інформацію”, — повідомили у ЄСПЛ.

На запитання про те, чи враховується така інформація, отримана через 9 днів після завершення так званого “дедлайна”, у суді зазначили, що “час не був проблемою в цьому випадку”.

Нагадаємо, 21 червня Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до ЄСПЛ про надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Олега Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я.

ЄСПЛ відповів на подання українського уряду. У суді зазначили, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами Сенцова, черговий суддя ухвалив рішення зробити інформаційний запит до РФ про стан здоров’я Олега Сенцова та надав строк до 27 червня для надання такої інформації.

Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.

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