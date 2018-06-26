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ЄСПЛ відповів Мін'юсту щодо подання стосовно Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Європейський суд з прав людини відповів на подання українського уряду щодо надання Росією повної інформації про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова, а також доступу до нього українського омбудсмена Людмили Денисової. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.

"Європейський суд з прав людини відповів на подання уряду України щодо застосування Правила 39 Регламенту Суду щодо Олега Сенцова", - розповів він.

За його словами, суд зазначив, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами Сенцова, черговий суддя прийняв рішення зробити інформаційний запит на підставі Правила 54 до РФ щодо стану здоров’я Олега та надав строк до 27 червня для надання такої інформації.

"На жаль, суд не надав прямої відповіді на вимогу уряду України надати Людмилі Денісовій доступ до Сенцова. Готуємо додаткову заяву для уточнення цього питання. Одночасно продовжуємо підготовку загальної міждержавної заяви щодо всіх українських політичних в'язнів Кремля", - зазначив Ліщина.

Він також повідомив, що ЄСПЛ приєднає заяву уряду до справи Сенцова. Після комунікації справи уряд України буде запрошено прийняти участь у справі як третю особу.

"Нагадаю, що даний пункт передбачає, що "у всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, Висока Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях". Отже Європейський суд вважає Сенцова громадянином України", - резюмував він.

Нагадаємо, 21 червня 2018 року Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до Європейського суду з прав людини на підставі правила 39 регламенту Європейського суду щодо надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я О.Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Л.Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я.

Як повідомляв УНН, омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що в російській колонії її не пустили до утримуваного українському режисерові Олегу Сенцова

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