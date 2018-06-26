ЕСПЧ ответил Минюста по представлению относительно Сенцов

"Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины по применению Правила 39 Регламента Суда относительно Олега Сенцова", - рассказал он.

По его словам, суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании Правила 54 в РФ по состоянию здоровья Олега и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

"К сожалению, суд не предоставил прямого ответа на требование правительства Украины предоставить Людмиле Денисовой доступ к Сенцова. Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку общей межгосударственной заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля", - отметил Лещина.

Он также сообщил, что ЕСПЧ присоединит заявление правительства к делу Сенцова. После коммуникации дела правительство Украины будут приглашены принять участие в деле в качестве третьего лица.

"Напомню, что данный пункт предусматривает, что" во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокие Договаривающиеся Стороны, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях ". Итак Европейский суд Сенцова гражданином Украины ", - резюмировал он.

Напомним, 21 июня 2018 Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский суд по правам человека на основании правила 39 Регламента Европейского суда о предоставлении правительства РФ указаний относительно содержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья О.Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Денисова, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

Как сообщал УНН, омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили в удерживаемого украинском режиссеру Олегу Сенцова .

Осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку .

Режиссер Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 с обвинением в подготовке терактов в Крыму.



