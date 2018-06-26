ЕСПЧ ответил Минюста по представлению относительно Сенцов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Европейский суд по правам человека ответил на представление украинского правительства о предоставлении Россией полной информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также доступа к нему украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН.
"Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины по применению Правила 39 Регламента Суда относительно Олега Сенцова", - рассказал он.
По его словам, суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании Правила 54 в РФ по состоянию здоровья Олега и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.
"К сожалению, суд не предоставил прямого ответа на требование правительства Украины предоставить Людмиле Денисовой доступ к Сенцова. Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку общей межгосударственной заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля", - отметил Лещина.
Он также сообщил, что ЕСПЧ присоединит заявление правительства к делу Сенцова. После коммуникации дела правительство Украины будут приглашены принять участие в деле в качестве третьего лица.
"Напомню, что данный пункт предусматривает, что" во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокие Договаривающиеся Стороны, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях ". Итак Европейский суд Сенцова гражданином Украины ", - резюмировал он.
Напомним, 21 июня 2018 Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский суд по правам человека на основании правила 39 Регламента Европейского суда о предоставлении правительства РФ указаний относительно содержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья О.Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Денисова, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.
Как сообщал УНН, омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили в удерживаемого украинском режиссеру Олегу Сенцова .
Осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку .
Режиссер Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 с обвинением в подготовке терактов в Крыму.