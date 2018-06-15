Денісову не пустили у колонії РФ до Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили у колонію, де утримують українського режисера Олега Сенцова. Про це омбудсмен повідомила у Facebook, опублікувавши відео, передає УНН.
Денісова розповіла, що вона зустрілася з начальником колонії та начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу.
"Я зустрілася з начальником колонії і з начальником управління виконання покарань... Саме він відмовив мені, що я не можу ні за яких обставин... на зустріч з Олегом Сенцовим. Він нічого мені не повідомив, чому саме він відмовляє", - заявила Денісова.
Коли вона запитала про стан Сенцова, їй відповіли, що не надаватимуть жодної інформації.
"Коли я спитала, який стан Олега Сенцова зараз, він сказав, що він не буде розповідати мені, надавати будь-яку інформацію. І тому попросив нас вийти, покинути територію колонії. Зараз ми знаходимося біля воріт колонії. Я зателефонувала уповноваженій з прав людини РФ і чекаю від неї відповіді", - додала вона.
Як повідомляв УНН, 15 червня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула до російської колонії міста Лабитнаргі, де утримують українського режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів, але себе до списку не заніс.