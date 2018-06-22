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Мін'юст подало до ЄСПЛ заяву в інтересах Сенцова

Мін'юст подало до ЄСПЛ заяву в інтересах Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністерство юстиції України подало заяву до Європейського суду з прав людини в інтересах українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це УНН повідомили у прес-службі Мін'юсту.

"21 червня 2018 року Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до Європейського суду з прав людини на підставі Правила 39 Регламенту Європейського суду щодо надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я О.Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Л.Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я", - повідомили у відомстві.

У Мін'юсті нагадали, що Олег Сенцов вже більше, ніж місяць голодує в Сибіру, у віддаленій виправній колонії, з вимогою про звільнення громадян України, ув’язнених з політичних мотивів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яка на виконання домовленостей Президента України П.Порошенка та Президента Російської Федерації В. Путіна щодо відвідання громадян України, ув’язнених на території РФ, перебуваючи у Російській Федерації, повідомила, що у порушення цих домовленостей Російською стороною не надається доступ до Олега Сенцова, вказали у міністерстві.

"Єдиною інформацією щодо стану Олега Сенцова є заяви Уповноваженого з прав людини Російської Федерації Т. Москалькової про набрання О.Сенцовим ваги. Однак ці заяви не підтверджені жодними доказами. Зазначене, на думку Л.Денісової, дає підстави вважати, що до О.Сенцова можуть застосовуватись заходи примусового годування, у зв’язку з чим вона звернулася з проханням про подання урядом України до Європейського суду заяви проти Росії про порушення прав О.Сенцова, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод", - додали у відомстві.

Вказані факти, як зазначається, свідчать про існування реального ризику для життя і здоров’я О.Сенцова.

"Європейський суд зазвичай приймає рішення по заявах, поданих на підставі Правила 39 протягом 24 годин. Отже, сподіваємось на термінову відповідь з боку Європейського суду", - вказали у Мін'юсті.

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