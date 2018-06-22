Минюст подал в ЕСПЧ заявление в интересах Сенцова

"21 июня 2018 года Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский суд по правам человека на основании Правила 39 Регламента Европейского суда о предоставлении относительно предоставления правительству РФ указаний относительно воздержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья О.Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте напомнили, что Олег Сенцов уже больше месяца голодает в Сибири, в отдаленной исправительной колонии с требованием об освобождении граждан Украины, заключенных по политическим мотивам.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая во исполнение договоренностей Президента Украины П.Порошенко и Президента Российской Федерации В.Путина о посещении граждан Украины, заключенных на территории РФ, находясь в Российской Федерации, сообщила, что в нарушение этих договоренностей российской стороной не предоставляется доступ к Олегу Сенцова, указали в министерстве.

"Единственной информацией о состоянии Олега Сенцова являются заявления Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Т.Москальковой о том, что О.Сенцов набрал вес. Однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами. Указанное, по мнению Л.Денисовой, дает основания полагать, что к О.Сенцову могут применяться меры принудительного кормления, в связи с чем она обратилась с просьбой о предоставлении правительством Украины в Европейский суд заявления против России о нарушении прав О.Сенцова, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - добавили в ведомстве.

Указанные факты, как сказано, свидетельствуют о существовании реального риска для жизни и здоровья О.Сенцова.

"Европейский суд обычно принимает решение по заявлениям, поданным на основании Правила 39 в течение 24 часов. Следовательно, надеемся на срочный ответ со стороны Европейского суда", - указали в Минюсте.