Мін'юст попросили звернутися до ЄСПЛ через порушення прав Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав політв'язня Олега Сенцова через ймовірне примусове годування. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
“Достовірної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової, є підстави вбачати, що Олега годують примусово. Приймання їжі проти власної волі є жорстоким, нелюдським та принизливим поводженням та заборонено міжнародним законодавством. Тому я звернулася до заступника Міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув’язненого Російською Федерацією за політичними мотивами”, — йдеться у зверненні омбудсмена.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини подав до уряду Росії запит щодо детальної інформації про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова.
Раніше Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд після перемовин із російським омбудсменом Тетяною Москальковою заявив, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це.
Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе повезе ув’язненому українському режисеру Олегу Сенцову лист від Президента України Петра Порошенка.