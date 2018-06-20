Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова мають помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання. Про це він сказав після зустрічі з російським омбудсманом Тетяною Москальковою, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Я вважаю, що Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний. Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на основі Європейської конвенції з прав людини", – сказав Ягланд.
У свою чергу російський омбудсман Тетяна Москалькова заявила, що сам Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.
"Особисто до мене він (Сенцов) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакету юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію", – сказала вона журналістам.
Нагадаємо, 19 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд поїде в Москву, де обговорить питання повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Як повідомляв УНН, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що громадський резонанс не здатний вплинути на процес помилування політичного в'язня Олега Сенцова. Режисер повинен сам ініціювати вирішення цього питання.