Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова

"Я вважаю, що Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний. Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на основі Європейської конвенції з прав людини", – сказав Ягланд.



У свою чергу російський омбудсман Тетяна Москалькова заявила, що сам Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.



"Особисто до мене він (Сенцов) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакету юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію", – сказала вона журналістам.



Нагадаємо, 19 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд поїде в Москву, де обговорить питання повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.



Як повідомляв УНН, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що громадський резонанс не здатний вплинути на процес помилування політичного в'язня Олега Сенцова. Режисер повинен сам ініціювати вирішення цього питання.



