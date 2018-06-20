Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу. Об этом он сказал после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москалькова, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам. Он может быть помилован. Если необходимо просьбу о его помиловании, я охотно его подам на основе Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд.
В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сам Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.
"Лично ко мне он (Сенцов) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, чтобы в полной мере оценить эту ситуацию", - сказала она журналистам.
Напомним, 19 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поедет в Москву, где обсудит вопросы возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не способен повлиять на процесс помилования политического заключенного Олега Сенцова. Режиссер должен сам инициировать решение этого вопроса.