Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании Сенцова

"Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам. Он может быть помилован. Если необходимо просьбу о его помиловании, я охотно его подам на основе Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд.



В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сам Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.



"Лично ко мне он (Сенцов) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, чтобы в полной мере оценить эту ситуацию", - сказала она журналистам.



Напомним, 19 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поедет в Москву, где обсудит вопросы возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.



Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не способен повлиять на процесс помилования политического заключенного Олега Сенцова. Режиссер должен сам инициировать решение этого вопроса.



