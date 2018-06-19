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Ягланд поїде у Москву говорити про повернення РФ в ПАРЄ

Ягланд поїде у Москву говорити про повернення РФ в ПАРЄ

Київ • УНН

 • 15802 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд поїде в Москву, де обговорить питання повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від БПП Володимир Ар’єв, передає УНН.

“Генеральний секретар Ради Європи Ягланд знову їде в Москву. Знову говоритиме про повернення російської делегації в ПАРЄ, знову проситиме про відновлення Росією фінансування. І щоб він знову випадково не забув про українських політв‘язнів і загрозі їхньому життю в РФ та анексованому Криму, ми з Іриною Геращенко пишемо листа генсеку. А раптом? Хоча, contra spem spero, як показала практика останнього часу. Ягланд будує інший контекст”, — повідомив він.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Турбйорн Ягланд під час візиту до Москви також просив Росію повернутися до складу ПАРЄ. Крім того, Генсек РЄ закликав депутатів зняти санкції з РФ.

Як повідомляв УНН, російська делегація в ПАРЄ в квітні 2014 року була позбавлена ​​основних повноважень через події в Україні та анексію Росією Криму.

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