Ягланд поїде у Москву говорити про повернення РФ в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд поїде в Москву, де обговорить питання повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від БПП Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Генеральний секретар Ради Європи Ягланд знову їде в Москву. Знову говоритиме про повернення російської делегації в ПАРЄ, знову проситиме про відновлення Росією фінансування. І щоб він знову випадково не забув про українських політв‘язнів і загрозі їхньому життю в РФ та анексованому Криму, ми з Іриною Геращенко пишемо листа генсеку. А раптом? Хоча, contra spem spero, як показала практика останнього часу. Ягланд будує інший контекст”, — повідомив він.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року Турбйорн Ягланд під час візиту до Москви також просив Росію повернутися до складу ПАРЄ. Крім того, Генсек РЄ закликав депутатів зняти санкції з РФ.
Як повідомляв УНН, російська делегація в ПАРЄ в квітні 2014 року була позбавлена основних повноважень через події в Україні та анексію Росією Криму.