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Ягланд поедет в Москву говорить о возвращении РФ в ПАСЕ

Ягланд поедет в Москву говорить о возвращении РФ в ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 15802 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поедет в Москву, где обсудит вопросы возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от БПП Владимир Арьев, передает УНН.

"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд вновь едет в Москву. Опять говорить о возвращении российской делегации в ПАСЕ, снова просить о восстановлении Россией финансирования. И чтобы он снова случайно не забыл об украинских политзаключенных и угрозе их жизни в РФ и аннексированном Крыму, мы с Ириной Геращенко пишем письмо генсеку. А вдруг? Хотя, contra spem spero, как показала практика последнего времени. Ягланд строит другой контекст", - сообщил он.

Напомним, в октябре 2017 года Турбьерн Ягланд во время визита в Москву также просил Россию вернуться в состав ПАСЕ. Кроме того, Генсек СЕ призвал депутатов снять санкции с РФ.

Как сообщал УНН, российская делегация в ПАСЕ в апреля 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий в Украине и аннексии Россией Крыма.

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