У Путина заявили, что общественность не поможет освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Общественный резонанс не способен повлиять на процесс помилования политического заключенного Олега Сенцова. Режиссер должен сам инициировать решение этого вопроса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на решение суда Российской Федерации, которое вступило в силу", - отметил Песков, комментируя обращение деятелей искусства к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.
"Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - добавил представитель Кремля.
По его словам, в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.
Напомним, 18 июня госдеп США выразил обеспокоенность относительно удерживаемых правительством РФ 150 политических заключенных и тех, кто был заключен из-за религиозных взглядов.
Кроме того, более 30 стран мира направили письмо к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой обсудить дело заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и десятков других украинских политзаключенных во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
Сейчас Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.
Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.