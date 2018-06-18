Держдеп США закликав звільнити Сенцова, Балуха та ще майже 150 в’язнів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Державний Департамент США висловив стурбованість щодо утримуваних урядом РФ 150 політичних в’язнів та тих, хто був ув’язнений через релігійні погляди. Про це йдеться в заяві речниці Держдепу Хізер Ноерт, оприлюдненій на сайті відомства, передає УНН.
“Сполучені Штати Америки глибоко стурбовані через зростання кількості осіб — тепер більше 150 — що визнані надійними правозахисними організаціями як політичні та релігійні ув’язнені, утримувані урядом Російської Федерації. Ми особливо стурбовані добробутом чотирьох незаконно ув’язнених українців, які в даний час голодують — Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух”, — йдеться в заяві.
Зазначається також, що у Держдепі стурбовані щодо справи Оуюба Титиєва, правозахисника, який переслідується за сфабрикованим звинуваченням, пов’язаним з наркотиками в Чечні, чиє досудове ув’язнення нещодавно було продовжено.
Крім того, зазначається, що через мирну релігійну практику російська влада утримує свідка Єгови Деніса Крістенсена без суду з травня 2017 року. З червня 2017 року п’ять провідників Саентологічної церкви також були затримані без судового розгляду та утримуються з червня 2017 року, так само як і більше десятка мусульман-послідовників турецького богослова Саїда Нурсі.
“Ми закликаємо Росію негайно випустити всіх тих, хто був визначений як політичний чи релігійний ув’язнений, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирної релігійної практики. Росіяни, як і всі люди, заслуговують на рівне ставлення по закону та здатність здійснювати свої права без страху розплати”, — наголосили в держдепі.
Зазначимо, 18 червня проходить зустріч Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та її російської колеги Тетяни Москалькової з приводу питання українських і російських ув'язнених.