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Госдеп США призвал освободить Сенцова, Балуха и еще почти 150 заключенных РФ

Киев  •  УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Государственный Департамент США выразил обеспокоенность относительно удерживаемых правительством РФ 150 политических заключенных и тех, кто был заключен через религиозные взгляды. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноерт, обнародованном на сайте ведомства, передает УНН.

"Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены ростом количества лиц - теперь более 150 - признанные надежными правозащитными организациями как политические и религиозные заключенные, которых удерживает правительство Российской Федерации. Мы особенно обеспокоены благополучием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что в Госдепе обеспокоены относительно дела Оуюба Титиева, правозащитника, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками в Чечне, чье досудебное заключение недавно было продолжено.

Кроме того, отмечается, что через мирную религиозную практику российские власти удерживает свидетеля Иеговы Дениса Кристенсена без суда с мая 2017 года. С июня 2017 года пять проводников Саентологической церкви также были задержаны без судебного разбирательства и удерживаются с июня 2017 года, так же как и более десятка мусульман-последователей турецкого богослова Саида Нурси.

"Мы призываем Россию немедленно выпустить всех тех, кто был определен как политический или религиозный заключенный, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики. Россияне, как и все люди, заслуживают равного отношение по закону и способность осуществлять свои права без страха расплаты", - отметили в госдепе.

Отметим, 18 июня проходит встреча Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и ее российской коллеги Татьяны Москальковой по поводу вопроса украинских и российских заключенных.

Украинские Национальные Новости

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